وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة 1 ساعة مضت محليات 211 زيارة إقـــرا أيـضـا ... وزيرة الاقتصاد الوطني تبحث مع وفد ياباني سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة 3 ساعات مضت بلدية البيرة تكرم معلمي 15 مدرسة حكومية 3 ساعات مضت رام الله/PNN – تعلن وزارة العمل وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على بند العقود تجدد حسب الحاجة وذلك حسب المؤهلات والشروط الموجودة على الرابط التالي: http://www.mol.pna.ps/images/pdf/aaal5.pdf وظائف شاغرة 2017-01-11 محمد مصباح شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest