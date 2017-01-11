وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة

رام الله/PNN – تعلن وزارة العمل وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على بند العقود تجدد حسب الحاجة وذلك حسب المؤهلات والشروط الموجودة على الرابط التالي:

http://www.mol.pna.ps/images/pdf/aaal5.pdf