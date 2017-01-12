اسعار العملات: الدولار: 3.83/ اليورو:4.06 /الدينار:5.41/ الجنيه:0.20

بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الخميس، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.83 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.41 شيقل.

صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.