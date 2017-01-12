اسعار العملات: الدولار: 3.83/ اليورو:4.06 /الدينار:5.41/ الجنيه:0.20 4 ساعات مضت أقتصاد 81 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الإحصاء: العام الماضي شهد انخفاضا على مؤشر غلاء المعيشة 3 ساعات مضت The Banker: بنك فلسطين أفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي وأفضل بنك في فلسطين ضمن تصنيف العام 2016 20 ساعة مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الخميس، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.83 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.41 شيقل. صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل. 2017-01-12 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest