وزير الخارجية الامريكي الجديد: خطاب كيري كان مزعجا وموقف ادارة اوباما بمجلس الامن الاخير يضعف فرص السلام

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ نشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية والامريكية صباح اليوم تصريحات لوزير الخارجية الامريكية الجديد الذي سيتسلم مهام منصبه خلال ايام والتي تناول فيها الملف الفلسطيني الاسرائيلي.

ونشرت صحيفة معاريف تقريرا حول الموضوع بعنوان جاء فيه ان وزير الخارجية الامريكي الجديد قال ان على الفلسطينين ان ياكدوا التزامهم بعملية السلام من خلال السعي لمفاوضات مباشرة مع اسرائيل بعيدا عن اي خطوات وقرارات في مجلس الامن الدولي او غيره من المؤسسات الدولية.

وانتقد وزير خارجية المتحدة الأمريكية المكلف ريكس تيلرسون في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ موقف ادارة أوباما بعدم الاعتراض على قرار لمجلس الأمن الدولي ، ضد المستوطنات في الضفة الغربية موضحا إن هذا القرار يقوض فرص المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

و أشار ريكس تيلرسون إلى أن الخطاب الأخير لوزير الخارجية الامريكي المنتهية ولايته جون كيري، الذي وجه فيه انتقادات لسياسة الاستيطان الاسرائيلي كان “مزعجا للغاية.”

وأشار إلى أن على الفلسطينين القيام بخطوة جدية اتجاه اعادة احياء المفاوضات المباشرة مع اسرائيل بدل القيام بخطوات خطيرة تهدد استمرار المفاوضات مثل التوجه الى مجلس الامن الدولي من اجل استصدار قرارات لوقف بناء المستوطنات. “حتى

واعتبر الوزير الامريكي المكلف ان خطوات الفلسطينيين لا تؤدي نحو التوصل إلى اتفاق، موضحا انه سيكون من الصعب جدا لتهيئة الظروف لمحادثات مثمرة”

واضاف ريكس تيلرسون “كانت هناك العديد من الفرص، ولكنها لم تلقى الاستجابة من قبل الفلسطينيين”. مشددا على أن الولايات المتحدة كانت وما زالت ترى ان الحليف الأكثر أهمية في منطقتنا الشرق الأوسط هي دولة اسرائيل”.