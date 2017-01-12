كيف لعب ميسي دور المنقذ لبرشلونة في 8 مباريات؟

برشلونة/PNN- لعب ليونيل ميسي، نجم برشلونة، دور المنقذ في عدد من المباريات هذا الموسم، وكان سببا رئيسا في حصد النقاط أو حسم التأهل في البطولات الثلاث التي ينافس عليها الفريق.

ويبدو أن وجود البارسا في مواقف حرجة يولد حافزا جديدا لدى ميسي من أجل التألق، وقيادة الفريق الكتالوني لبر الأمان.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن اللاعب الأرجنتيني ساهم في فوز برشلونة وإنقاذه في 8 مباريات هذا الموسم، سواء كان ذلك بتسجيل الأهداف أو صناعتها لزملائه، حيث أطلقت الصحيفة عليه لقب “طوق النجاة”.

وكان آخر هذه المواقف أمام أتلتيك بيلباو أمس، الأربعاء، في إياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، إذ كان برشلونة في حاجة إلى هدف من أجل التأهل، ليجد نجمه الأرجنتيني في الموعد.

ورصدت “أس” المباريات التي تألق فيها ميسي هذا الموسم، وجاءت على النحو التالي:

1- سجل هدفين في فوز برشلونة على سيتليك الأسكلتندي في دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بنتيجة (2-1).

2- سجل هاتريك وصنع هدفًا في مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بنتيجة (4-1).

3- سجل هدفين في الفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني في “ميستايا”، منهما هدف قاتل، في مباراة انتهت بفوز برشلونة (3-2).

4- سجل هدفًا وصنع آخر في فوز الفريق على إشبيلية في الدوري الإسباني، وانتهت المباراة بفوز برشلونة (2-1).

5- سجل هدف التعادل لبرشلونة أمام ريال سوسيداد في ملعب الأنويتا، وانتهت المباراة 1-1.

6- سجل هدفين وصنع آخر في فوز برشلونة على أوساسونا في مباراة انتهت بفوز برشلونة (3-0).

7- سجل هدف التعادل القاتل أمام فياريال في بداية العام الجديد من ركلة حرة، لتنتهي المباراة (1-1).

8- سجل الهدف الثالث الذي أهل برشلونة أمام بيلباو في إياب كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت المباراة بنتيجة (3-1).

المصدر: كووورة.