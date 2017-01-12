روما/PNN- نفى اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي وجود أي عروض من قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة لضمه مثلما تردد كثيراً في الإعلام خلال الأيام الأخيرة مؤكداً أن رغبته فقط الاستمرار مع السيدة العجوز.

وقال ديبالا في تصريحات تلفزيونية لشبكة “راي”: “على الصعيد الشخصي عشت إجازة سيئة بعد خسارة السوبر أمام ميلان وإهداري لركلة ترجيح ولهذا أحاول أن أبذل أقصى ما أملك في الفترة المقبلة، أنا سعيد بتسجيل هدفين في 2017 حتى الآن”.

وأضاف ديبالا: “لا أزال شاباً صغيراً فعمري لم يتجاوز 23 عاماً، وعلي أن أتدرب أكثر وأتحسن أكثر، وعلي دائماً أن أبذل قصارى جهدي من أجل الجمهور”.

وعن العروض الإسبانية وأيهما يختار قال ديبالا: “لا يوجد أي عروض حتى يُطلب مني اختيار أحدهم، أنا سعيد بوجودي في يوفنتوس، ورغبتي الوحيدة هي الاستمرار هنا ولا يوجد أي مشاكل في عملية تمديد العقد”.