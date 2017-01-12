صحيفة “Confidencial” الكولومبية أكدت أن رئيس نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش كان على استعداد لدفع مبلغ قياسي يُقدر بـ90 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب الدولي الكولومبي رودريجيز، وضمه لتشكيلة أنطونيو كونتي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو من المقربين لرودريجيز نصحه بعدم ترك ريال مدريد في الوقت الراهن والبقاء مع النادي حتى نهاية الموسم على الأقل، وهو ما استجاب له الموهبة الكولومبية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن زيدان تحدث مع خاميس رودريجيز بعد العودة من عطلة أعياد الميلاد وأكد له أنه سيكون من اللاعبين المهمين للفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وشارك رودريجيز أمام إشبيلية في مباراة ذهاب كأس ملك إسبانيا وسجل هدفين وكان متألقًا مع الفريق وقال عقب المباراة :”إنها سنة جديدة وحياة جديدة، أود البقاء”.