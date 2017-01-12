هيئة سوق رأس المال وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

رام الله/PNN- وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات مؤخراً مذكرة تفاهم مشتركة، وذلك في احتفالية برتوكوليه جرت في مقر الكلية في مدينة رام الله، حيث وقع المذكرة كل من براق النابلسي مدير عام الهيئة والدكتورة ديمة الناظر عميدة الكلية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون ومأسسة العلاقة بين الطرفين وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة لطالبات قسم العلوم الإدارية والمالية وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف.

كما تأتي هذه المذكرة في سياق التعاون المتواصل والمستمر ما بين الهيئة والكلية، حيث تعد هذه المذكرة الثانية، التي يتم توقيعها ما بين المؤسستين في إطار التعاون المشترك بينهما في مجال التوعية المالية حيث تم بداية العام الماضي توقيع اتفاقية لدمج مساق حوكمة الشركات في قسم العلوم الادارية والمالية وذلك بالتعاون مؤسسة التمويل الدولية.

وفي هذا السياق أكد النابلسي في كلمة ألقاها أثناء احتفالية التوقيع، على أهمية مذكرة التفاهم معتبراً أنها تأتي تتويجاً للجهود المشتركة والمستمرة بين المؤسستين والهادفة للاستثمار في جيل المستقبل وتحديداً الاناث من خلال رفع وعيهن والعمل على تثقيفهن بعمل الهيئة وقطاعاتها، ومن جانبها اعتبرت الدكتورة ديمه الناظر عميدة الكلية في كلمتها، أن هذه الاتفاقية هي نتاج شراكة استراتيجية مع الهيئة وستعمل على تسليح الطالبات بالمعرفة الكافية بقطاعات سوق رأس المال ما سينقلهم الى سوق العمل بيسر وسهولة، كما أكدت د. الناظر على حرص الكلية على توطيد علاقات التعاون المشترك ما بين الكلية والمؤسسات والشركات الرائدة في الوطن، وذلك “انطلاقاً من استراتيجية الكلية الهادفة إلى ربط التعليم والتدريب المهني بسوق العمل، الأمر الذي يرفع من كفاءة الطالبات ودرايتهن ومهاراتهن وتأهيلهن للانخراط في السوق بشكل فاعل وبدرجة عالية من الاقتدار والمسؤولية”.

وبموجب مذكرة التفاهم المشتركة ستعمل الهيئة وبالتعاون مع الكلية على تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج التوعوية التي ستساهم في تعزيز عمل قسم العلوم الإدارية والمالية في الكلية وتحديداً فيما يتعلق بقطاعات سوق رأس المال، حيث ستستهدف البرامج والانشطة التوعوية إلى جانب الطالبات، أعضاء الهيئة التدريسية للكلية وذلك ايماناً من الهيئة بأهمية استهداف اساتذة المؤسسات الاكاديمية كونهم الحلقة الرئيسية لوصول المعلومات إلى الطلبة بالشكل الامثل وذلك من خلال عقد لقاءات وبرامج تدريبية مشتركة في مواضيع محددة ومتخصصة بناءً على احتياجاتهم وتحديداً فيما يخص قطاعات سوق رأس المال.

ويأتي ذلك في إطار عمل الهيئة الساعي إلى استهداف المؤسسات الاكاديمية بكافة مكوناتها بهدف رفع الوعي بعملها وعمل قطاعاتها، كما يأتي ذلك منسجما ورؤية كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات الهادفة لتوفير التأهيل الكافي لطلبتها وتسليحهم بالمعرفة والدراية تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج إلى جانب تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة بالمواضيع ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال الأمر الذي سيساهم في تعزيز معرفة الطلاب في هذا المجال وتعزيز الخطة التدريسية لقسم العلوم الإدارية والمالية في الكلية ومواكبتها لمستجدات العصر.