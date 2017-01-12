الإحصاء: العام الماضي شهد انخفاضا على مؤشر غلاء المعيشة

وكان ذلك بواقع 0.96% في القدس J1 (الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام1967)، وبمقدار 0.84% في قطاع غزة، وبانخفاضٍ طفيفٍ مقداره 0.088% في الضفة الغربية (لا تشمل ذلك القدس J1).

وبين “الإحصاء” أن السبب الرئيسي لانخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2016 يعود لانخفاض أسعار السلع والخدمات في بعض المجموعات الرئيسية أهمها أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بمقدار 2.61%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 9% من سلة المستهلك الفلسطيني، حيث انخفضت أسعار كل من المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 6.34%، وأسعار الغاز بمقدار 4.47%، وأسعار تعرفة الكهرباء بمقدار 2.84%.

ووفق التقرير، فقد انخفضت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 1.50%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 35% من سلة المستهلك الفلسطيني، إذ انخفضت أسعار كل من البيض الطازج بمقدار 15.53%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 9.60%، وأسعار الطحين بمقدار 6.62%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 13.33%، وأسعار الدرنيات بنسبة 6.34%.

كذلك سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة النقل والمواصلات انخفاضاً مقداره 0.80%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 14% من سلة المستهلك الفلسطيني، نتيجةً لانخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 5.70%.

في المقابل، سجلت أسعار خدمات التعليم ارتفاعاً بنسبة 3.09% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 3%، كما ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 1.13% والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 4% من سلة المستهلك الفلسطيني.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجلت الأسعار في القدس J1 انخفاضاً مقداره 0.96% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة النقل والمواصلات بمقدار 4.633%، إذ انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 4.25%، كما انخفضت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بمقدار 2.62%، إذ انخفضت أسعار كل من المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 9.58%، وأسعار تعرفة الكهرباء بمقدار 4.21%، وأسعار الغاز بمقدار 3.34%، كما انخفضت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 2.11%، حيث انخفضت أسعار كل من الدرنيات بمقدار 20.39%، وأسعار البيض الطازج بمقدار 19.87%، وأسعار الأرز بمقدار 10.39%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 8.93%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.82%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.88%، وأسعار الطحين بمقدار 3.15%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 8.21%. كما ارتفعت أسعار خدمات التعليم بنسبة 4.79%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 4.36%.

سجلت الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.84% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 2.75%، إذ انخفضت أسعار كل من البيض الطازج بمقدار 15.42%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 12.17%، وأسعار الطحين بمقدار 6.87%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 6.04%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.04%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 12.76%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 10.54%. كذلك انخفضت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بمقدار 1.60%، إذ انخفضت أسعار الغاز بمقدار 6.43%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 5.96%.

في المقابل سجلت أسعار السجائر المستوردة ارتفاعاً بنسبة 6.35% خلال العام 2016 مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت أسعار خدمات التعليم بنسبة 1.20%.

وانخفضت الأسعار الاستهلاكية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بمقدار 3.22%، إذ انخفضت أسعار كل من المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 5.96%، وأسعار تعرفة الكهرباء بمقدار 4.18%، وأسعار الغاز بمقدار 3.32%، كما انخفضت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 0.68%، إذ انخفضت أسعار كل من البيض الطازج بمقدار 15.35%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 8.62%، وأسعار الطحين بمقدار 6.78%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 17.23%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.73%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.07%.

في المقابل سجلت أسعار خدمات التعليم ارتفاعاً بنسبة 3.52%، خلال العام 2016 مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 2.56%.