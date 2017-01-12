الشبيبة الفتحاوية تدعو لعقد المجلس الوطني وتفعيل دور الشباب في مؤسسات منظمة التحرير

رام الله/PNN- أصدرت حركة الشبيبة صباح اليوم بيانا ثمنت فيه مشاركة جميع القوى والفصائل في اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة بأن هذا الاجتماع يشكل نقطة تحول حقيقية نحو إعادة بناء البيت الداخلي الفلسطيني على قاعدة الشراكة، والوحدة، والتكامل، مشيرة بأن مشاركة مختلف القوى والفصائل من داخل الوطن، والشتات، يعتبر رسالة هامة إلى وحدة الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده، وتمسكه بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق اللاجئين بالعودة.

وطالبت شبيبة فتح في بيانها مختلف القوى والفصائل على الساحة الوطنية، بضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني دون تأخر أو تأجيل، مشيرة بان التحديات التي تعصف بالقضية الوطنية الفلسطينية لا تتحمل التلكؤ أو الإبطاء، وفي مقدمتها ما يحيط بالقدس من تهديدات حقيقية لم تشهدها خلال سنوات الصراع المنصرمة مع الاحتلال، في ظل إشارات سلبية للغاية حول مواقف الادارة الامريكية الجديدة تجاه شعبنا وحقوقه العادلة.