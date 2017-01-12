الاحتلال يضع يده على آلاف الدونمات جنوب نابلس

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال سلمت قرارا لأهالي عصيرة القبلية، يقضي بوضع اليد على 3989 دونما.

وأضاف أن الأراضي المستهدفة تقع في أحواض المعوقات، ولحف سليمان، والعقدة، ومعوقات البريص، وخلة النقر والشقيق والكروم، والمعوقات السهيلة؛ بحجة اغراض أمنية وهو نفس السبب الذي تسوقه قوات الاحتلال دائما عندما تضع يدها على أراضي المواطنين.