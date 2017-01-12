اخطارات بإيقاف العمل في عدة منشآت بالأغوار

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال سلّمت اخطارات بإيقاف العمل في خط مياه بالخربة، بقطر 6 انشات، يعود لشركة “الفرات الزراعية”، اضافة إلى خيام، و”بركسات”، تعود للمواطن راشد عبدالله حسين بشارات.

وأضاف بشارات أن هناك اخطارات لوقف العمل والبناء لسياج سلكي موضوع حول قطعة أرض، تعود ملكيته للمواطن أحمد العبيسي، اضافة إلى اخطار بتدمير طريق زراعية بطول 3 كم، يصل ما بين عينون، وخربة يرزا.