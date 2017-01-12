الاحتلال يعتقل (15) مواطناً من الضفة

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال (15) مواطناً من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل أربعة شبّان من مدينة القدس، وهم: مالك فروخ (18 عاماً)، إيهاب زغير، غازي أبو ميالة، رشدي حلواني، علاوة على الشّاب طاهر محمود منصور من بلدة بدّو شمال غرب القدس.

كما واعتقل ثلاثة شبّان من محافظة قلقيلية، وهم: مهدي سويدان (٢٤ عاماً)، ليث رابي (١٩ عاماً)، قيس شبيطة (٢١ عاماً). واعتقال ثلاثة أيضاً من محافظة الخليل، وهم: مصعب سلامة غنيمات (19 عاماً)، ومحمد أحمد حميدات (33 عاماً) من بلدة صوريف، وسامح علاء شاهين من بلدة الظاهرية.

إضافة إلى اعتقال شابّين من محافظة نابلس، وهما: عطا الله حشاش من مخيم بلاطة، ومراد أبو هديب من مخيم عسكر.

فيما اعتقل الاحتلال الشاب باسل سوقي (21 عاماً)، من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وبراء توفيق جرار من بلدة ميثلون في محافظة جنين، وعلي اسماعيل حمامرة (21 عاماً) من محافظة بيت لحم.