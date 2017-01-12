د. ثابت: الاهتمام بالمبادرين في ميدان التعليم من أولوياتنا

رام الله/ PNN- أكد الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي أن الاهتمام بالمبادرين والمبتكرين من الطواقم التعليمية والطلبة من أولوياتنا، وذلك في إطار ترسيخ ثقافة المبادرات والريادة ورؤيتنا الوطنية والتنموية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقامته الوزارة ومجلس شركاء إلهام فلسطين في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة لتكريم الفائزين في مسابقة “مبادرة إلهام فلسطين” لدورتها السادسة للعام2016 .

وفازت 11 مبادرة تربوية ملهمة من قطاع غزة ، 3 من هذه المبادرات كانت هي الأولى على مستوى فلسطين، وهي مبادرة المعلمة منال مطر من مدرسة القاهرة ب بغرب غزة بعنوان طفل يلعب طفل يبدع، ومبادرة مدرسة الفارابي الأساسية ب لمديرة المدرسة نعمة الحواجري والمعلمة عبير النادي بعنوان استنطاق الصامتين وتحريك الراكدين، ومبادرة مدرسة نسيبة بنت كعب بمديرية شمال غزة حول توظيف التكنولوجيا في التعليم.

وقدّم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الفائزين في إلهام فلسطين مشيداً بجهود جميع العاملين في هذا المشروع، ومؤكداً أن ميداننا التعليمي يزخر بالمبدعين رغم الحصار والعدوان.

وأوضح ثابت أن نشاط إلهام فلسطين ينسجم مع توجهاتنا الإستراتيجية في تشجيع الإبداع والمبادرة في مدارسنا، موضحاً أننا أطلقنا خلال العام الدراسي الحالي مسابقة مبادرتي لجميع العاملين في الوزارة بهدف الدفع قدماً بتطوير التعليم.

وبين ثابت أننا تلقينا خلال الأيام الماضية 185 مبادرة وهذا يدل على الاهتمام الكبير من الطواقم العاملة، حيث ستخضع المبادرات للتقييم وسيكون لنا موعد مع تكريم الفائزين في شهر مايو المقبل.

ودعا ثابت جميع مديري المدارس إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لجميع المبادرين حتى يستطيعوا تنفيذ مبادراتهم حسب ما تم التخطيط لها.

وفي كلمه له عبر الهاتف من الضفة الفلسطينية أشاد أ.أحمد عمار المستشار التربوي لإلهام فلسطين بجميع الفائزين، مؤكداً أن فوز هذه المبادرات من غزة له بعد خاص فرغم المعاناة هناك إنجاز وإبداع .

من جهته أكد أ.أيمن العكلوك منسق ومستشار إلهام فلسطين في قطاع غزة أن المسابقة تحقق الإنجاز في دورتها السادسة، وفي هذا الشأن قمنا بطباعة كتاب خاص بالمسابقة والمبادرات الملهمة ، ويجري توزيعه على جميع المدارس في الوطن كما سيتم تعميمه على السفارات في خارج فلسطين.

ونوه العكلوك إلى أن مسابقة إلهام فلسطين مستمرة حيث فتحنا الباب للدورة السابعة و سينتهي الترشيح لها بتاريخ 26 فبراير 2017.

يشار إلى أنه حضر الاحتفال د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي ، و د. عبد الله عبد المنعم وكيل وزارة التعليم السابق، وأ.محمد الجدي مدير تعليم غزة السابق، وأ. توفيق الحوراني النائب الإداري لرئيس برنامج التعليم بوكالة الغوث، وأ.محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي، وأ. أيمن العكلوك منسق ومستشار إلهام فلسطين في قطاع غزة وعدد من مديري التربية و المسؤولين إضافة إلى الفائزين وذويهم.