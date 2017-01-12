اللواء نصار يستقبل وفد من نقابة موزعي الغاز‎

رام الله/ PNN- استقبل مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار في مكتبه اليوم الخميس، وفدا من نقابة موزعي الغاز في محافظة رام الله والبيرة لبحث سبل التعاون.

وذكر تقرير لادارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني ان اللواء نصار ومدير قسم السلامة العامة المقدم حسن ضراغمة استقبلوا رئيس نقابة موزعي الغاز في محافظة رام الله والبيرة السيد خلف الخواجا والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل التعاون وايحاد الية مشتركة لاستبدال اسطوانات الغاز القديمة بأخرى جديدة، يأتي ذلك في اطار سبل السلامة العامة التي يسعى الدفاع المدني لتوفيرها للحفاظ على حياة المواطن لا سيما ان الاسطوانة القديمة تشكل قنبلة موقوتة في المنزل.

واضاف التقرير انه سيتم عقد احتماع مع كافة جهات الاختصاص مستقبلا لاخذ الاجراءات اللازمة في هذا الجانب ومن ثم تجزئة العمل على شكل لجان لمتابعة هذا الموضوع.

وفي نهاية اللقاء اكد اللواء نصار على اهمية تطبيق اجراءات السلامة العامة لما لها من دور كبير في حماية الارواح والممتلكات.