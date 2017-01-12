قلقيلية : تقرير يرصد الخروقات الإسرائيلية على المحافظة للعام 2016

قلقيلية/ PNN- بلغ إجمالي الخروقات في التقرير السنوي للخروقات الإسرائيلية في محافظة قلقيلية للعام 2016 (1305) خرقاً وزعت على البنود التالية: ( حواجز عسكرية، اقتحامات، اعتقالات، اعتداءات مستوطنين، واعتداءات جنود الاحتلال).

جاء ذلك في التقرير السنوي للخروقات الاسرائيلية الذي أصدرته دائرة العلاقات العامة والإعلام للعام 2016م.

وأظهر التقرير أن عدد الاقتحامات للتجمعات السكانية في العام 2016 بلغت ( 337) اقتحاما،ً وفي العام 2015 بلغت ( 321 ).

وبين التقرير ان الحواجز العسكرية بلغت ( 650 ) حاجزاً ، وبلغ إجمالي الاعتقالات للعام الماضي ( 269 ) اعتقالاً.

وفيما يخص اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي فقد بلغت ( 54 ) اعتداء ( 37 ) اعتداء على جيش الاحتلال و ( 17 ) اعتداء للمستوطنين، وقد شملت الاعتداءات على الممتلكات المادية واعتداءات جسدية وسرقة الأراضي، وتوسعة الأراضي والمستوطنات.

وتعليقا على هذا التقرير قال اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية ” إن الاحتلال الإسرائيلي يمارسُ إرهابا منظماً بحق المواطنين الفلسطينيين، ونحن نرصد كافة الخروقات الإسرائيلية التي تمثل السجل القاتم لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، و يجب على العالم أن يعرف حقيقة ما يجري على الأرض تمهيداً لمحاكمة قادة إسرائيل كمجرمي حرب في المحاكم الدولية، وهناك قرارات دولية صدرت بهذا الخصوص خاصة القرار الأخير في مجلس الأمن الدولي؛ والذي يدين الاستيطان وإجراءات الاحتلال”.

مشيرا إلى أن هذه الإجراءات وهذه الخروقات يجب وقفها فورا لأنها تقتل الأمل وتضيع فرصة السلام.