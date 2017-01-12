الحمد الله يستقبل السفير الروسي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

رام الله/ PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، السفير الروسي لدى فلسطين الكساندر روداكوف، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وثمن رئيس الوزراء جهود السفير الروسي خلال فترة عمله في تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي توجت مؤخرا بتوقيع 28 اتفاقية بين البلدين ستنفذ قريبا في إطار اللجنة الحكومية الفلسطينية-الروسية المشتركة.

ونقل الحمد الله تحيات الحكومة والشعب الفلسطيني، للقيادة والحكومة والشعب الروسي، وتقدير مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، لا سيما تصويت روسيا الأخير لصالح قرار الأمم المتحدة بإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه.