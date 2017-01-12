الهئية الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين تقدم درعا تكريميا لرئيسة بلدية بيت لحم

رام الله/PNN- كرمت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين المكونة من رئيس الهئية اللواء صلاح شديد، وكل من اللواء كمال الشيخ، واللواء نضال العجولي، واللواء عدنان السعدي، والعميد ناجح عثمان، والعقيد ناصر فرج، يوم أمس الأربعاء، رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون في دار البلدية لدورها وجهودها الحثيثة في رفعة مدينة السلام بيت لحم ودورها السياسي امام العالم لصالح القضية الفلسطينية، وذلك بحضور رئيس داوود مطر ممثلا عن الإمبراطورية الارثوذكسية الروسية الفلسطينية ، مدير عام البلدية أنطون مرقص.

وجاءت الزيارة أيضا للمعايدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبدورها شكرت بابون الهيئة على الزيارة والتكريم وأعربت عن شكرها الكبير لهذه اللفتة الجميلة، وتحدثت عن مدينة بيت لحم وتحدياتها وسعي المجلس البلدي الدائم للنهوض بها، مشيرة إلى المشاريع التي عملت عليها البلدية بالإضافة إلى ما تعمل عليه حاليا وخاصة مشروع تأهيل شارع المدخل الشمالي/ الكاريتاس، والذي يعتبر وجهة مدينة بيت لحم، بالإضافة إلى دوار واد شاهين، وحديقة البيارة، وشارع الصف، وخطة السير والمواصلات المدعوم من بلدية باريس.

كما أكدت بابون أن بيت لحم خلال الأعياد المجيدة لفتت أنظار العالم مؤكدة على رسالتها العالمية وشعار الميلاد لهذا الموسم الميلادي وهو ( الرحمة هي روح عيد الميلاد ).