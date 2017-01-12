البيت اليهودي يهدد بأزمة حكومية اذا لم يصادق على قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة

رام الله/PNN- قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الخميس، ان مصادر في البيت اليهودي اعربت عن معارضتها لتجميد قانون التنظيم (مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة لتنظيم المستوطنات)، وقال نائب وزير الأمن الاسرائيلي ايلي بن دهان انه سيتم دفع القانون كالمعتاد، فيما هدد النائب بتسلئيل سموطريتش بأزمة سياسية اذا لم يتم دفع القانون.

وكما يذكر فقد اتفق قادة احزاب الائتلاف بعد التصويت على القانون في القراءة التمهيدية بأنه لن يتم دفعه بعد المصادقة عليه في القراءة الاولى، وهذا ما حصل. لكن نواب البيت اليهودي يطالبون الان بمواصلة سن القانون والتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

وقال سموطريتش: “لدينا مقولة قاطعة: اذا لم يتم تمرير هذا القانون، لن يتم تمرير اي شيء آخر”. واضاف: “هناك التزام من قبل كتل الائتلاف بهذا القانون. انا لا افكر بأن الائتلاف سيتراجع. في كثير من الاحيان اضطر الى الموافقة على قوانين اعارضها، ولكن اذا اصبح كل واحد يصوت ولا يصوت حسب اهوائه، فان الائتلاف لن يستطيع اداء مهامه، هذه وصفة مؤكدة لانهيار الائتلاف والتوجه للانتخابات”.

وكان وزير الأمن ليبرمان، قد اعلن خلال اجتماع لكتلة حزبه، هذا الأسبوع، انه لن يتم دفع القانون بتاتا، واعتبره السبب الذي كسر ظهر الرئيس الامريكي وجعله يمرر قرار مجلس الأمن ضد المستوطنات.