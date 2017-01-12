غرفة الخليل تستقبل السفير الاندونيسي

الخليل/PNN- استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، السفير الاندونيسي تغوه واردويو والوفد المرافق في زيارة نظمتها جمعية الصداقة الفلسطينية الاندونيسية، وملتقى العلاقات العامة الفلسطيني، بحضور امين سر الغرفة احمد القواسمي، ومدير عام الغرفة المهندس جواد ، ومدير العلاقات العامة والاعلام اسماعيل الشريف.

وفي بداية اللقاء، قدم عبد المعنم زاهدة، رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الاندونيسية السفير والوفد المرافق، وعرفهم على الحضور من طرف الغرفة التجارية، واكد هلى أهمية هذه الزيارة، شاكراً غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل على دعمها للجمعية، وعلى استقبالها للجمعية وضيوف فلسطين من الاشقاء الأندونيسيين.

وقد بحث الجانبان خلال الجلسة الرسمية عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها: إنشاء البيت الأندونيسي في فلسطين وتحديداً في الخليل، والتجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، والبعثات التجارية، إضافة لعقد الشراكات والاتفاقيات بين المؤسسات الفلسطينية ونظراتها من الجانب الأندونيسي.

وفي الجلسة العامة، التي حضرها رئيس واعضاء نقابة تجارة المواد الغذائية وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية والمهتمين، قدم المهندس محمد غازي الحرباوي شكره للسفير على هذه الزيارة الهامة، معرباً عن أمله في أن تثمر الجهود المشرتكة في تذليل العقبات امام فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما شكر جمعية الصداقة الفلسطينية الأندونيسية على جهودها في تنظيم هذه الزيارة.

هذا وقد اتفق الطرفان على استكمال الاتصالات لتنظيم بعثة تجارية من رجال الأعمال من محافظة الخليل لزيارة أندونيسيا، اضافة لبحث المزيد من القضايا المتعلقة بالبيت الأندونيسي المزمع اقامته في محافظة الخليل.

وفي نهاية الزيارة شكر السفير الاندونيسي تغوه واردويو والوفد المرافق غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل على حسن الضيافة والاستقبال، ودعا رئيس الغرفة المهندس محمد غازي الحرباوي لزيارة اندونيسيا على رأس البعثة التجارية القادمة.