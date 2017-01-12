تيسير خالد يستقبل وفد مؤسسة سيدة الأرض

رام الله/PNN- استقبل عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون المغتربين تيسير خالد في مكتبه وفداً من جمعية سيّدة الأرض ضم الدكتور كمال الحسيني رئيس المؤسسة وكلا من لميس كناعنة وزينب حمارشه وبحضور عدد من موظفي الدائرة.

قدم الحسيني عرضاً عن المؤسسة ونشاطاتها والتي كان آخرها مبادرة بعنوان (تفاعل) والتي تهدف إلى تعزيز انتماء أبناء الجاليات الفلسطينية في مختلف مناطق تواجدهم، وعبر شراكة وتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ودائرة شؤون المغتربين، وباقي دوائر منظمة التحرير ووزارة الخارجية والسفارات، وعدد من المؤسسات ذات الصلة والخبرة في هذا المجال، وقد المبادرة التي سبق عرضها على الرئيس محمود عباس وأثنى عليها.

وحيا تيسير خالد الجهود التي تقوم بها مؤسسة سيدة الأرض لافتاً إلى أن هذه المبادرة جيدة وتستحق الدعم والاسناد، وتحدث عن جهود الدائرة في ربط فلسطينيي الشتات بالوطن وقضيته المقدسة، وقال أن الجاليات الفلسطينية ومؤسساتها المنتشرة في العالم تلعب دوراً رئيسياً في استقطاب الدعم الدولي لحقوقه الوطنية، وكسب مزيد من المتعاطفين في كل يوم واتساع الإدانة الدولية لسياسات إسرائيل وممارساتها، كما تمثل ذلك في القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدول الدولي بشأن الاستيطان.

وأكد خالد استعداد الدائرة لمساندة أي جهد وطني ومؤسسي جدي لتوثيق الصلة مع الجاليات، وتعزيز ارتباطها بالوطن والقضية، معرباً عن أمله في أن يتكلل مشروع الإحصاء بالنجاح رغم الصعوبات والعقبات التي قد تواجهه.