نوال الزغبي تعود للخليجي وتتصدر مصر!

عمر حديدي/تستعد النجمة الذهبية نوال الزغبي الى اطلاق عمل فني جديد مطلع الشهر المقبل وسيشكل العمل عودة للزغبي الى اللون الخليجي ولكن هذه المرة سيكون بالطابع الرومانسي.

وسيقوم بتصوير العمل المخرج اللبناني جو بو عيد بعدما شكل ثنائي حالة فنية بعدد من الاعمال التي حققت نجاحاً كبيراً ورغم التكتم الشديد عن تفاصيل التعاون الا ان الزغبي صرحت ان العمل سيكون مختلفاً عن التعاونات السابقة مع بو عيد من كافة النواحي،والى يومنا هذا لم يتم تحديد موقع التصوير ان كان بلبنان او دبي.

وبعد مرور سنتين على أصدار اغنية “ولا بحبك” تعود الاغنية الى احتلال المراكز الاولى بسباق الاغاني على اذاعة نجوم اف ام مصر حسب تصويت الجمهور المصري في برنامج “اجمد 7” والذي تقدمه جيهان عبدالله.

وتعتبر اغنية “ولا بحبك” من بين اكثر اغاني الزغبي استماعاً على تطبيق انغامي ،كما مازالت الاغنية تحصد نسبة مشاهدة عالية على موقع “اليوتيوب”،الكليب استطاع ان يحدث ضجة واسعة خصوصاً بفكرته الجميلة التي ارتكزت على “البلاوين”.عمر حديدي