ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.75%

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.75%، اليوم الخميس، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 537.00 نقطة مرتفعا 4.01 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.01%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.43%، مع استقرار مؤشر قطاع الصناعة، وانخفاض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.08%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 493 ألف سهم في 155 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 15 شركة، ارتفع منها سهم 5 شكات، وانخفض سهم 4 شركات، واستقر سهم 6 شركات.

والشركات التي ارتفع سهمها كانت:بنك فلسطين، التأمين الوطنية، فلسطين للاستثمار العقاري، البنك الإسلامي الفلسطيني، موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.

وانخفض سهم شركات المشرق للتأمين، الفلسطينية للكهرباء، العربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك” الاتصالات الفلسطينية.

والشركات التي استقر سهمها هي: البنك الإسلامي العربي، العقارية التجارية للاستثمار، العربية الفلسطينية لمراكز التسوق، الوطنية لصناعة الكرتون، فلسطين للتنمية والاستثمار، الاتحاد للأعمار والاستثمار.