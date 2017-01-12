ابو ردينه ردا على نتنياهو: مؤتمر باريس فرصة دولية هامة للتأكيد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان

رام الله/PNN- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن مؤتمر باريس للسلام يشكل فرصة هامة للتأكيد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان، خاصة وأن المجتمع الدولي بأسره موجود في هذا المؤتمر، بعد قرار مجلس الأمن الدولي الهام الذي أكد أيضا على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان.

وأضاف أبو ردينه في تعقيبه على تصريحات نتنياهو أمام وزيره خارجية النرويج، إن المطلوب من المجتمع الدولي هو التأكيد للحكومة الإسرائيلية أن رفضها لقرارات الشرعية الدولية لن يجلب سوى المزيد من القلاقل وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابع الناطق الرسمي، نحن جاهزون لسلام عادل يودي إلى الأمن والاستقرار، مؤكدا على الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي باعتبار القدس خط أحمر لا يمكن التلاعب بها من اَي جهة كانت.