“الصحة” و”إغاثة أطفال فلسطين” تبحثان تشغيل قسم الأورام بمستشفى الأطفال بغزة

رام الله/PNN – بحث وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين د. ستيف سوسبي السبل الكفيلة بتشغيل قسم أورام الأطفال وأمراض الدم الجديد في مستشفى الأطفال التخصصي في قطاع غزة وبتكلفة مالية إجمالية تصل الى 10 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده الوزير عواد مع د. سوسبي في مكتبه برام الله.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة تشغيل قسم أورام الأطفال وأمراض الدم في مستشفى الرنتيسي للأطفال في قطاع غزة والذي من المتوقع إفتتاحه في القريب العاجل.

وقال الوزير عواد خلال اللقاء ” إن هذا المشروع سيخدم أبنائنا الأطفال في المحافظات الجنوبية الذين يعانون من أمراض الأورام والدم من عمر يوم واحد الى عمر 12 سنة”

وأضاف ” سيتم تجهيز المبنى وتأثيثة وتزويده بكل مايلزم إضافة الى تدريب للكوادر الطبية التي ستكون قادرة على التعامل مع هذه الحالات المرضية الصعبة”

من جانبه أشاد د. سوسبي بالعلاقات المتينىة والتعاون المستمر بين الجانبين مؤكدا على إستعداد الجمعية لتنفيذ المشاريع الحيوية في وزارة لصالح الأطفال المرضى.

يذكر بأن الإحصائيات الأخيرة تفيد بأنه يتم تشخيص سنويا في قطاع غزة حوالي 100 طفل من عمر يوم وحتى 12 سنة مصاب بأمراض الأورام والدم .