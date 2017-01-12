حيلة سريعة لتذويب اللحم المجمد

لا شكّ في أنّك تتساءلين عن الطريقة الأفضل وغير الضارة لتذويب اللحم المجمد خلال وقت قصير.

لذا، نقدّم لك هذه الحيلة سهلة التطبيق والتي قد تساعدك على تقديم أطباق لحوم صحيّة لأفراد عائلتك.

كلّ ما عليك أن تقومي به هو أن تضعي قطع اللحم في كيس بلاستيكي وأن تغمريها بالماء البارد.

وتتفاوت المدّة التي تحتاج إليها عملية التذويب بحسب نوع اللحم. فصدر الدجاج منزوع العظم والستيك يحتاجان إلى ساعة واحدة، فيما يتطلب تذويب قطع اللحم الأحمر الكبيرة من ساعتين إلى 3 ساعات. وانتبهي، من الضروري أن تعملي على تغيير الماء كل 30 دقيقة.

أمّا إذا قررت عدم استخدام اللحوم بعد ذوبانها، فمن الأفضل أن تقومي بطهوها وتبريدها قبل أن تضعيها في الثلاجة. فعدم قيامك بذلك قد يفقدها الكثير من مكوناتها الغذائية ويضّر بصحتك.

وإذا كنت تذوّبين اللحم بواسطة المايكرويف، توقفي عن ذلك. فهذا لا يساعدك على تحقيق غايتك. كما أنّ لهذه الطريقة تأثيرات سلبية على صحّتك.