صيدم يبحث مع سفير فلسطين لدى ايرلندا الاتفاقية المزمع توقيعها بين البلدين

رام الله/PNN-بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية إيرلندا أحمد عبد الرازق؛ ترتيبات الزيارة المقبلة لايرلندا وسبل إعداد اتفاقية تعاون تعليمي مرتقبة بين البلدين.

وأكد صيدم أهمية توسيع العلاقات مع ايرلندا خاصة في مجال زيادة عدد المنح والمقاعد الدراسية وغيرها من برامج التبادل الثقافي والتدريب العلمي والتربوي.

وجدد صيدم اهتمام الوزارة الكبير بتفعيل أواصر الشراكة مع كافة البلدان الصديقة والشقيقة خاصة عبر توقيع اتفاقات التعاون التي من شأنها المساهمة في تحقيق الغايات المنشودة، معبراً عن شكره وتقديره لزيارة السفير وجهوده المبذولة في سبيل دعم التعليم.

من جهته، أشاد السفير عبد الرازق بالجهود التي تبذلها الأسرة التربوية في سبيل تطوير العملية التعليمية، مؤكداً أنه سيتم متابعة القضايا التي تم مناقشتها مع الجهات الرسمية الإيرلندية؛ بما يسهم في دعم التعليم في فلسطين.

وفي سياق متصل، التقى صيدم مع رئيس لجنة التربية في المجلس التشريعي، النائب مهيب عواد؛ حيث جاء الاجتماع في إطار التعاون المشترك والعمل على تسريع عملية حصر الأضرار الخاصة بالمسيرة التعليمية في فلسطين جراء جدار الضم والتوسع وغيرها من الانتهاكات الاحتلالية.

وحضر اللقاء مدير عام العلاقات الدولية والعامة في الوزارة نديم سامي، ورئيس اللجنة الوطنية لتسجيل وحصر أضرار الجدار ساهر عايش.

كما تضمن اللقاء تقديم التهاني للوزير بمناسبه انتخابه عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأكد صيدم ضرورة العمل المشترك من أجل فضح الاحتلال وممارساته المجحفة بحق التعليم، مشيداً باهتمام لجنة التربية في التشريعي بمتابعة قضايا الانتهاكات عبر القنوات الدولية ورفعها للجهات المختصة في مجال حقوق الإنسان والتعليم.