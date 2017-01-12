معايعة تستقبل السفير الاندونيسي لدى فلسطين والأردن

بيت لحم/PNN-استقبلت السيدة رُلى معايعة وزيرة السياحة والاثار سفير جمهورية إندونيسيا لدى فلسطين والاردن السفير تغوه وردويو والوفد المرافق له، حيث عقد اللقاء مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم وبحضور الدكتور احمد الرجوب مدير عام جنوب المحافظات الشمالية في وزارة السياحة والاثار.

ورحبت الوزيرة معايعة بالسفير تغوه، مؤكدة على عمق العلاقات الفلسطينية الاندونيسية، متحدثة عن اهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات اثرية، ما يؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم، علاوة على احتضانها لاهم المواقع الدينية ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى وكنيسة المهد.

واطلعت معايعة سعادة السفير عما تقوم به الوزارة للنهوض بالسياحة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي، من خلال الترويج لفلسطين كمقصد سياحي مستقل، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة الى فتح أسواق جديدة للسياحة الوافدة لفلسطيني، لتحيق نمو في أعداد هذه الوفود وكذلك نسبة الإشغال الفندقي.

وتباحث الطرفان في سبل تنشيط السياحة الاسلامية الوافد الى فلسطين وبالأخص السياحة الاندونيسية، بالإضافة للتباحث في سبل تطوير المهارات والقدرات الفلسطينية في المجال السياحي وبالأخص في مجال توفير ادلاء سياحيين فلسطينيين ناطقين باللغة الاندونيسية، علاوة على سبل دعم وتسهيل مشاركة فلسطين في معرض اندونيسيا السياحي الدولي والذي يعقد سنويا في العاصمة جاكارتا.

بدوره فقد أعرب السفير تغوه وردويو عن شكره للوزيرة معايعة على حسن الاستقبال، مشيدا بدور الوزيرة معايعة في النهوض بقطاع السياحة والتراث الثقافي الفلسطيني ومؤكدا على ضرورة تكثيف التواصل والتنسيق والتعاون لبناء شراكة حقيقية تعود بالأثار الايجابية على الجميع.