بعثة الشرطة الأوروبية تُقدّم دورة تدريبية للشرطة المدنية الفلسطينية

رام الله/PNN – استكملت بعثة الشرطة الأوروبية في 12 كانون الثاني 2017 دورة تدريبية مدتها ثلاثة أيام لضباط في الشرطة الفلسطينية ووكلاء في النيابة العامة من أجل تعزيز قدراتهم عند اجراء المقابلات مع الأطفال.

تم اجراء التدريب في كل من أريحا والخليل لستة عشر ضابطاً من ادارة وحدة حماية الأسرة وخمسة وكلاء في النيابة العامة.

قدّم التدريب مستشارون في بعثة الشرطة الأوروبية واثنين من خبراء التدريب النرويجيين. تناول التدريب العديد من القضايا بما فيها الوقاية والتحقيق في الجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال والجرائم من خلال استخدام التكنولوجيا مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

اتفقت بعثة الشرطة الأوروبية والشرطة المدنية الفلسطينية على عقد دورة مماثلة في شهر شباط المقبل لإشراك المزيد من ضباط الشرطة ووكلاء النيابة.

أنشأت بعثة الشرطة الأوروبية في العام 2015 في شرطة محافظة الخليل غرفة لاجراء المقابلات مع الأطفال وزودتها باجهزة متخصصة لغرض اجراء المقابلات مع ضحايا الجريمة الضعفاء.

أقامت الشرطة المدنية الفلسطينية وحدات لحماية الأسرة والأحداث من أجل مكافحة العنف الأسري. وأطلقت الحملات لرفع مستوى الوعي في مكافحة هذه الجرائم، وحثّت الناس على تقديم الشكاوى ضد مرتكبي الاعتداءات ضد الأطفال والعنف الأسري. إن بعثة الشرطة الأوروبية هي داعم قوي لهذه الجهود.