التنميه الاجتماعيه في الخليل تنظم ورشه عمل لمجوعات تخطيط الخدمات الاجتماعيه في المحافظة

الخليل/PNN– نظمت وزاره التنمية الاجتماعية ممثله بمديريتها بالخليل ، الاربعاء اجتماع موسع ضم الشركاء في مجموعات التخطيط للخدمات الاجتماعيه ، ضمن المرحلة الثانية لمشروع المساعدات الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسية في محافظة الخليل وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك في قاعه ملتقى رجال الاعمال في المدينه حيث ضم الاجتماع مملثين عن العشرات من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات والمؤسسات الرسميه في المدينه , افتتحت الاجتماع مديره مديريه التنميه الاجتماعيه في الخليل سوزان سلمي التي رحبت بالمشاركين مؤكده على تعاونهم وتواصلهم الدائم الذي ينعكس ايجايبا على استمرار نجاح التخطيط القائم على الشراكه حيث ينعكس ايجابيا على تقديم الخدمات للفئات المستحقة والمهمشه .

من جانبه اكد باسل القاضي امين سر ملتقى رجال الاعمال ان استضافه هذا النوع من الورشات ياتي انسجاما مع المسؤوليه الاجتماعيه للرجال الاعمال في المدينه مؤكدا على أهميه التخطيط لما له دور أساسي في في عمليه التنظيم والتزيع العادل للخدمات وضمان وصولها لمستحقيها .

بدوره أوضح الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية و المنسق العام للمجموعات أنور حمام اهميه مجموعات التخطيط الذي يأتي انسجاما مع توجهات الوزارة الجديدة بالتحول من العمل الاغاثي الطاريء نحو التنمية المستدامة، ودورها الفاعل في عمليه وتطوير الشراكات التي تقودها وزارة التنميه الاجتماعية في مجال تخطيط وادارة ومراقبة الخدمات الاجتماعية في المناطق المستهدفة مؤكدا ان المرحله الثانيه من المشروع جائت استجابه للتغيرات الايجابيه التي شهدتها عمليه التخطيط في المرحله الاولى مما استدعى توسيع دائره الاستهداف لابع محافظات جديده . وأضاف حمام ان الوزاره تعمل وعملت على تنفيذ مخرجات مجموعات التخطيط مثل انشاء بوابه موحده لمعظم المؤسسات التي تقدم الخدمات لمنع الازواجيه ودمج التدخلات .

و أكد مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة أمين عنابي اهمية دور مجموعات التخطيط في استثمار كافة الموارد المحلية لدعم كافة الخدمات الاجتماعية وخاصة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، وقد أضاف السيد “عنابي” ان مجموعة التخطيط هي نجاح نظرا لوجود تنوع في الخبرات والقطاعات ومن الممكن استثمار هذه الخبرات في بناء نظام يعمل على دعم هذه فئات الاشخاص ذوي الاعاقه

بدوره تحدث د. نادر سعيد خبير الاتحاد الأوروبي للمشروع حول المرحلة المستقبلية والتي سيتم خلالها توزيع المشروع في المديريات الجديدة وهي (طوباس ويطا وطولكرم و رام الله)، والعمل على أولويات جديدة بالاضافة لموضوع الأشخاص ذوي الاعاقة، وموضوع معايير الجودة ، هذا مع تحديد أولوية لكل محافظة للعمل عليها بشكل فردي، اضافة لتطبيق الخطط وتعزيز الملكية المحلية والتمويل المحلي من خلال مجموعة مبادرات لتعزيز دور المجتمع والقطاع الخاص لتمويل وتنفيذ ودعم الخدمات الاجتماعية من خلال الانتقال لمفهوم الخدمات القائمة على الشراكة .

العضو في مجموعه التخطيط عن جمعيه الشبان المسحين نادر خلاف قال ان تجربته كممثل للجمعيه كانت فريده من حيث اعاده الاعتبار للعمل الجماعي القائم على توحيد الجهود والتكامل في موضوع تقديم الخدمات , واشار ان ذلك النوع من الاجتماعات يأتي في اطار تحمل المسؤوليه الجماعيه للفئات المستحقه تحت مظله وزاره التنميه الاجتماعيه .