الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين في واد رحال

بيت لحم/ح- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في منزلين وعريش زراعي في قرية واد رحال جنوب بيت لحم، اليوم الخميس.

وقال ممثل هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ل”وفا”، إن سلطات الاحتلال برفقة موظفين من “الإدارة المدنية”، اقتحموا منطقة “خلة النحلة” في قرية واد رحال، وسلموا ثلاث إخطارات بوقف البناء في منزلين وعريش بحجة عدم الترخيص.

وأشار بريجية إلى أن أراضي “خلة النخلة” التي تبلغ مساحتها آلاف الدونمات تتعرض لهجمة من قبل سلطات الاحتلال منذ سنوات بهدف الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.