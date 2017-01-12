بحث آخر مستجدات مشروع إقامة القرية الذكية في فلسطين

رام الله /PNN-بحثت اللجنة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي والمكلفة بمتابعة مشروع القرية الذكية؛ آخر مستجدات المشروع والمقترح تمويله من كوريا الجنوبية ويهدف للتخفيف من حدة البطالة وتحسين البيئة الحياتية للمواطنين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا، حيث تم التباحث في موضوع الموقع الجغرافي الذي ستقام فيه القرية، إضافةً للمجالات العلمية التي ستتناولها القرية.

من جهته، أوضح زكريا أن نقاشاً مستفيضاً أجرته اللجنة حول الموقع الجغرافي المناسب لإقامة القرية، إضافةً لمناقشة النتائج المرجوة من المشروع وماهية الحقول العلمية التي ستتناولها القرية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الحقول على صلة وثيقة بالواقع الفلسطيني.

وأشار زكريا إلى أن اللجنة اتخذت مجموعة من التوصيات، وسيتم رفعها لمجلس التعليم العالي لدراستها، مؤكداً على أهمية هذا المشروع باعتباره مشروعاً وطنياً يساهم في تحسين ظروف المواطنين الفلسطينيين.

وكان مجلس التعليم العالي قرر في جلسته المنعقدة في شهر تشرين الثاني الماضي تشكيل لجنة مختصة لدراسة مشروع “القرية الذكية” المقترح تمويله من كوريا الجنوبية.