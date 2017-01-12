عناصر حماس تقمع بالقوة مسيرة سلمية خرجت للتنديد بانقطاع الكهرباء

جباليا/PNN- قمعت القوى الأمنية التابعة لحركة حماس، مساء اليوم الخميس تجمعات سلمية شبابية حاشدة خرجت في أكثر من منطقة في شمال قطاع غزة، للتنديد بانقطاع الكهرباء.

وذكر شهود عيان أن عناصر مسلحة من حماس هاجمت المسيرات السلمية والتجمعات الشبابية باستخدام العصي والهروات، وبتزامن مع إطلاق النار بالهواء لمحاولة تفريق المتظاهرين.

وأوضح الشهود أن العنف الممارس في فض المسيرات، التي شارك فيها الآلاف من المواطنين، تسبب في إصابة العديد من المشاركين بجروح وبرضوض وكدمات.

وقالوا: لقد تبع قمع المسيرة حدوث مواجهات عند منطقة “ترنس” ومداخل مدينة الشيخ زايد، شمال قطاع غزة.

وأكدوا أن المسيرة انطلقت بدعوة من نشطاء مستقلين وغير محسوبين على تيارات سياسية.

يذكر أن وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون أبو شهلا، حمّل في تصريحات صحفية قبل يومين حركة “حماس”، مسؤولية أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأكد أن الحكومة تدفع مليار شيكل سنويًا (نحو 260 مليون دولار)، ثمنًا للكهرباء في قطاع غزة.

وقال الوزير أبو شهلا إن حركة “حماس” تجبي أموالًا من المواطنين، وفي المقابل فإن الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، تتحمل تكاليف 150 ميغاواط، من أصل 200 ميغاواط، ولا تحصل مقابل ذلك على أي مبلغ من المال، الذي تتم جبايته من القطاع مقابل تزويد المواطنين بهذه الخدمة.