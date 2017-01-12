“هيئة الإذاعة والتلفزيون” و”اللجنة الوطنية” يطلقان سلسلة حلقات برنامج شرفات

رام الله/PNN – أطلقت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، واللجنة الوطنية للثقافة والتربية والعلوم، مساء اليوم الخميس، “سلسلة حلقات برنامج شرفات… نحو شراكة مستدامة لتعزيز الثقافة الفلسطينية”، وذلك في احتفال أقيم بفندق ستي أن بمدينة البيرة بمشاركة المشرف العام على هيئة الإذاعة والتلفزيون احمد عساف، وأمين عام اللجنة الوطنية للثقافة والتربية والتعليم الشاعر مراد السوداني.

وتتضمن سلسلة حلقات شرفات لقاءات مع الشعراء والمثقفين والكتاب الفلسطينيين للتعريف بالثقافة الوطنية في مختلف أنحاء العالم قام بالترتيب لها اللجنة الوطنية للثقافة والتربية والعلوم فيما قام تلفزيون فلسطين بتنفيذ المشروع الهادف لاطلاع أبناء شعبنا في الداخل والخارج على الرموز والأعلام الثقافية الوطنية في مختلف أرجاء المعمورة.

وقال عساف في حفل إطلاق سلسلة الحلقات، إن تلفزيون فلسطين يتبع سياسة تقوم على الانفتاح مع ابناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم، وهي سياسة لاقت دعما وترحيبا من الحكومة، وأن الهيئة بصدد عمليات انفتاح أكبر وتوسيع لمكاتبها في مختلف محافظات الوطن وفي الشتات أيضا بهدف نقل هموم شعبنا.

وأشار إلى أن سلسلة حلقات برنامج شرفات تهدف لتعريف أبناء شعبنا بالثقافة والمثقفين الذين فقدنا الكثير منهم دون ان نقوم بمقابلته، مشيرا إلى أن التلفاز أرسل طاقما من مكتبه في الولايات المتحدة الأميركية لمقابلة الشاعر الكبير هارون هاشم رشيد حيث يعيش ويتلقى العلاج في كندا.

وقدم شكره للجنة الوطنية للثقافة والتربية والعلوم على دورها في المساعدة بإعداد هذا البرنامج، مؤكدا أنها مؤسسة لا تتوقف عن تقديم الافكار الخلاقة لتظهر أسمى صور النضال والثقافة الوطنية الفلسطينية، وتعريف أبناء شعبنا بالسدة الحراس لتاريخنا الوطني في العقود السابقة والعقود الحالية، حيث لعب المثقفون الدور الأبرز في الدفاع عن شعبنا، وعانوا في السابق من تقصير في التعاطي معهم في الإعلام، ولكن نحن في عهد أصبح فيه الإعلام رافعة للثقافة في فلسطين.

وقال نحن بحاجة للثقافة والمثقفين لنقود شعبنا نحو الحرية والاستقلال، مشيرا إلى وجود مشاريع إعلامية مهمة مع اللجنة الوطنية سيجري تنفيذها أيضا سيكون لها انعكاس كبير على ابناء شعبنا الفلسطيني.

إلى ذلك، قال السوداني خلال الاحتفال إن الشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون أسهمت في إنتاج برنامج مميز لأبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف أمكن تواجدهم، مشيرا إلى ان البرنامج يشكل نافذة للتعريف بالثقافة الوطنية الفلسطينية والمقاومة ونقلها للحيز العام وكذلك عرض البطولات والتضحيات التي قدمها كبار أعمدة الثقافة الفلسطينية لشعبهم وللعالم.

وبين أن سلسلة الحلقات التقت مع الشاعر الفلسطيني الكبير هارون هاشم رشيد الذي يعيش في كندا، فكان هذا الكاتب الكبير واحدا من ضيوف الحلقات، وأن هذا الكاتب غنت فيروز قصيدته المشهورة “سنرجع يوما إلى حينا”.

وقال إن برنامج شرفات يشكل نقطة البداية في التعاون بين الهيئة واللجنة الوطنية معربا عن أمله ان تشهد سلسلة التعاون بين الجانبين مزيدا من البرامج المميزة التي تسهم في تعريف العالم وأبناء شعبنا الفلسطيني بالثقافة الوطنية الفلسطينية.