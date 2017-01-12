جنين: إخماد حريق اندلع في بنك الاستثمار الفلسطيني

جنين /PNN- أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركز جنين مساء اليوم الخميس، النيران التي نشبت في بعض محتويات غرفة الأرشيف التابعة لبنك الاستثمار الفلسطيني في مدينة جنين، وحالت دون امتداد الحريق لأجزاء أخرى.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أنه وفور الإبلاغ عن الحريق هرعت الطواقم المختصة من مركز جنين إلى وتمكنت من محاصرة النيران وعزل المناطق الآمنة عن المشتعلة وإخمادها والحيلولة دون امتداد النيران لباقي أرجاء البنك.

وقال البيان: لقد تم تأمين المكان والتأكد من عدم تجدد الحريق وتهوية البنك من آثار الدخان.

وناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ 102 التابع له، فور وقوع الحريق بهدف التقليل من زمن الوصول للمكان، ما يقلل من حجم الخسائر.