نقابة الاخصائيين الإجتماعيين والنفسيين الفلسطينية تعقد اجتماع للجنة الاعداد موسوعة القانون

بيت لحم/PNN-عقدت نقابة الاخصائيين الإجتماعيين والنفسيين الفلسطينية اجتماعا للجنة إعداد مسوغة القانون الفلسطيني الخاص بتنظيم مهنة العمل الاجتماعي والنفسي في فلسطين، والذي جاء بناء على

قرار الأمانة العامة في اجتماعها الاول والقاضي بتشكيل اللجنة والعمل مباشرة في اعداد مسوغات القانون وفق أسس قانونية ونقابية ومهنية ،حيث شكلت اللجنة من مجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين

والنفسيين في الوطن من التالية أسمائهم:

الدكتور إياد عثمان و الدكتور عماد اشتيه و الدكتور فتحي فليفل و رائد عميرة و الدكتور محمود ابوزيد وناصر مطر وسلطان ياسين و فايز الفسفوس و عاصم خميس و بسام مرشود .

ويجدر الاشارة إلى أن اللجنة وفي اجتماعها قد اتخذت قرار بتشكيل لجان متخصصة من أجل مأسسة العمل المهني وعرض مسوغات على مجلس النقابة والأمانة العامة قبيل عرضها على الجهات الرسمية.

معا من أجل بناء العمل النقابي والمهني في فلسطين