منخفضات جوية عميقة وباردة جداً على وسط وغرب المتوسط … ما تأثير ذلك على البلاد ؟!

بيت لحم/PNN – من المتوقع أن تتحرك سلسلة من المنخفضات القوية والعميقة والمحملة بالثلوج نحو وسط المتوسط وغربه خلال الأيام القادمة مما يعني إستقراراً جوياً ليس بالقصير لشرق البحر الأبيض المتوسط وقد يمتد لأكثر من اسبوع مع إبتعاد أي كتل أو أحواض باردة عن منطقتنا.

ومن المتوقع أن تتعرض تونس والجزائر بشكل خاص لأجواء باردة جداً وخاصة الاقاليم الشمالية من البلدين وهطول الأمطار الغزيرة وأحياناً الثلوج.

ومن المتوقع ان يشهد مناخ شرق المتوسط إستقراراً شبه كامل بالتزامن مع هذه النزولات القطبية لغرب المتوسط، مع إستثناء يوم السبت الذي سيشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تبدو ضعيفة وقد تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق مع فرصة لغبار قادم من شبه جزيرة سيناء نحو المناطق الفلسطينية خاصة الجنوبية والوسطى.

وفيما يلي الحالة الجوية للايام الأربعة القادمة بالتفصيل:

يوم غد الجمعة يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق مناطق مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما الأحد فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الاثنين من المتوقع أن تبدا رحلة من الإرتفاعات التدريجية في درجات الحرارة لتصبح الأجواء دافئة في النصف الثاني من الاسبوع القادم ودرجات حرارة أعلى من المعدلات السنوية لهذا الوقت نمن العام.

والله تعالى أعلى وأعلم.