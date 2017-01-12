وفاة الفنانة كريمة مختار

القاهرة/PNN – قال الفنان أشرف زكي إن الفنانة القديرة كريمة مختار وافتها المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 82 سنة.

وأضاف زكي لمصراوي أن مختار كانت تعاني في في الفترة الأخيرة من أزمات صحية عديدة.

وأشار إلى أن الجنازة سوف تشيع غدا من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة.

ولدت كريمة مختار في القاهرة سنة 1934، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

تزوجت مختار من المخرج نور الدمرداش وأنجبا الإعلامي معتز الدمرداش.

وشاركت الفنانة كريمة مختار في بطولة العديد من الأفلام واشتهرت بتجسيد دور الأمر في معظم أعمالها.

من أبرز أعمالها: أفلام الحفيد، رجل فقد عقله، الليلة الموعودة، سعد اليتيم، الفرح، ساعة ونص. كما عمت في مسلسلات: يتربى في عزو، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة.