الرئيس يصل روما

روما/PNN – وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، إلى مطار تشمبينو في العاصمة الإيطالية روما، في زيارة لدولة الفاتيكان.

وكان في استقبال سيادته على أرض المطار، رئيسة البرتوكول في الحكومة الإيطالية أنا ماريا ميديتشي، ورئيس قسم البروتوكول في دولة الفاتيكان مونيسنيور خوسيه بتنكورت، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية، وسفيرة فلسطين لدى الجمهورية الإيطالية مي كيلة، وعدد من كوادر حركة فتح إقليم إيطاليا، ووجهاء الجالية الفلسطينية في روما واللاتسيو.

ويرافق الرئيس في هذه الزيارة وفد يضم وزير الخارجية رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية الشيخ محمود الهباش، والمستشار الدبلوماسي للرئيس السفير مجدي الخالدي.