شباب الخليل يودع العربية بالخسارة امام العهد اللبناني بثنائية

الخليل/PNN – ودع شباب الخليل، ممثل فلسطين، بطولة الأندية العربية من الدور التمهيدي، بعد خسارته في الاياب امام العهد اللبناني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد عمان الدولي.

وافتتح العهد التسجيل عبر لاعبه محمد حيدر بالدقيقة 23 بعدما راوغ مدافعي الشباب والحارس غانم محاجنة.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 82 عبر نور منصور بعدما سدد كرة قوية مرت من الحارس للشباك.

وكان العهد فاز ذهابا بهدف دون رد ليتفوق في مجموع المبارتين بثلاثة اهداف دون رد.

واحتشدت الجماهير لمساندة الشباب، الذي فشل في زيارة الشباك، حيث هتفت جماهير العميد والوحدات التي تقدر بالالاف طوال دقائق المباراة.