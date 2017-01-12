الرئيس ونظيره الفرنسي يتفقان على عقد لقاء ثنائي بعد أسبوعين في باريس

روما/PNN – تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، أثناء تواجده في العاصمة الإيطالية روما اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، حيث عبر الرئيس عن تقديره للجهد الكبير الذي تقوم به فرنسا لعقد مؤتمر باريس للسلام.

وتم الاتفاق بين الرئيسين على عقد لقاء بعد أسبوعين في باريس، لتقييم الموقف وخصوصا أن الرئيس عباس أكد على ضرورة أن ينبثق عن مؤتمر باريس للسلام مرجعية واضحة وآلية متابعة.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين من أجل خلق المناخ المناسب للعودة للمفاوضات.

كما عبر الرئيس الفرنسي عن تقديره لموقف الرئيس عباس الإيجابي الساعي للسلام.