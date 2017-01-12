حزب الشعب يستنكر قمع المسيرة الشعبية في جباليا ويدعو للإفراج الفوري عن المعتقلين

غزة/PNN – عبر حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره وإدانته الشديدة لقيام الأجهزة الأمنية التابعة لحركة (حماس) في قطاع غزة، بالتعرض للمسيرات الجماهيرية التي تخرج في قطاع غزة احتجاجاَ على استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وقال الحزب في تصريح صحفي أصدره، مساء اليوم الخميس، أن قيام الأجهزة الأمنية بقمع المسيرة الجماهيرية التي خرجت مساء اليوم في مخيم جباليا واستخدام الهراوات وإطلاق النار لترهيب المواطنين والاعتداء على الصحفي محمد البابا، أمر مرفوض ويسهم في تأجيج المشاعر ولا يقود لمعالجة الأزمة.

وأضاف الحزب مؤكداَ على حق المواطنين الذين يعانون ويلات انقطاع الكهرباء، أن يخرجوا سلمياَ للتعبير عن احتجاجهم ومعاناتهم اليومية من أوضاعهم المعيشية القاسية ومطالبتهم لشركة الكهرباء بانتظام وصول التيار الكهربائي في ظل هذا الصقيع حيث يموت الأطفال بردَ.

وختم الحزب تصريحه، بمطالبة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المتظاهرين الذين جرى اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات وإعادتهم لبيوتهم فوراَ.