من حق غزة أن تتظاهر وعلى حماس أن تصمت

بهاء رحال

الكهرباء، مشكلة قرابة مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ أن حل الانقسام، والناس يحاولون الصبر على ما وقع عليهم من ظلم وظلام في آن، ولكن دون جدوى وسط حالة الهروب السافرة التي تمارسها حكومة حماس وبعض الاشخاص المتنفذين الذين يعبثون بحياة الناس هناك، فهل يعقل أن يبقى شعب كامل رهن هذا الوضع القاهر، وهل يعقل أن يبقى الإنسان بلا كهرباء، هذا بالاضافة الى الكثير من المعاناة التي احتملها الناس في غزة، فما صبروا عليه لم يصبر عليه أحد غيرهم، وقد شهدوا على أكاذيب النصر المؤزر والشعارات الرنانة التي كانوا وحدهم يعرفون حقيقتها لأنهم يلامسونها في كل ظروف حياتهم، حياتهم التي تحولت الى ظلام دامس، وحياتهم التي انقطعت عنها صور الأمل في المستقبل، وبعد هذه السنوات التي احتملها الناس هناك وبدلاً من تكافئهم حماس، خرجت لتقمع مسيراتهم التي تطالب بتوفير الكهرباء، بتوزيع عادل لها، بساعات تكفي لكي يواصلوا حياة أو نصف حياة أو أقل.

من حق غزة أن تحيا، أن تعيش مثلكم ومثلنا ومثل كل البشر، هذا الكلام لمن يطلق شعاراته الرنانة ودعواته واتهاماته وهو بعيد عن ظلم الحياة في غزة وظلام الحصار وقطع الكهرباء، وهذه العزلة التي يعيشها الناس منذ سنوات، فهل من العدل أن تكون في بيتك وسط هذا الشتاء البارد، بجوارك المدفأة وتشاهد التلفاز وتتابع الانترنت عبر جهاز الهاتف في يدك او الكمبيوتر المحمول، وتطالب الناس في غزة الذين لا يجدوا الكهرباء، لكي يشعلوا مدفأة، ولا يجدوا الغاز اذا اخترت الغاز بديلاً، بالصبر وعدم الخروج من بيوتهم للتظاهر مطالبين بحقهم، بأبسط حق لهم، ولا تكتفي بمطالبتهم فقد قرأت بعض الكلام المقزز لمن أعرف كيف يعيشون برخاء، يدعون شرطة حماس بقمع اولئك الناس بعد أن اتهمهم بالخيانة جزافاً، وهذا نوع من البشر موجود، يلقي التهم ويحرض على اغتصاب حقوق الناس، ويدعم طغيان السلطان.

#من_حق_غزة_أن_تحيا