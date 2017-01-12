PNN بالفيديو:تجار بيت لحم يحتجون على رفع البلدية الضرائب وبابون ترد

بيت لحم/PNN/نظم التجار وأصحاب المحال التجارية محافظ بيت لحم اليوم وقفة احتجاجية أمام بلدية بيت لحم لمطالبتها بالتراجع عن قرار رفع رسوم النفايات والمعارف، التي اتخذته البلدية.

ويطالب التجار بان يتم معاملتهم اسوة بباقي البلديات الفلسطينية مشيرين الى انه من غير المعقول ان يتم معاملتهم في بلدية بيت لحم بشكل يخرج عما هو متعارف عليه

وقال احد التجار في حديثه لمراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN نحن اليوم نعتصم أمام مقر بلدية بيت لحم بسبب رفع الرسوم على النفايات والمعارف”.

واضاف التاجر:”ونحن نطالب رئيس البلدية فيرا بابون أن نكون كباقي تجار الضفة الغربية ، انا تاجر في باب الزاوية بالخليل أدفع 50 دينار أردني ضريبة نفايات.

واكد التجار ان هناك لجنة تمثلهم للتفاوض مع بلدية بيت لحم كما ان غرفة تجارة وصناعة بيت لحم التي ينتمون لها جزء من المفاوضات مؤكدين انهم وعملوا وسيعملون لما فيه مصلحة عامة لبيت لحم مطالبين البلدية بان تكون حريصة عليهم

بدورها قالت رئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون ان قرار رفع الرسوم نابع من المكانة التي تتمتع بها بيت لحم باعتبارها مدينة سياحية مما زاد من مصاريف البلدية خصوصا في مجال اجرة الطواقم التي تعمل سبعة ايام بالاضافة الى تعاقدها مع مجلس الخدمات المشتركة مما زاد تكاليف الخدمات

واكدت رئيسة بلدية بيت لحم ان البلدية تقوم بتوزيع ما تجمعه من مبالغ مستحقة على اكثر من مجال مثل اجور الموظفين ونفقة سيارات نقل النفايات والمكبات موضحة ان البلدية تميزت عن غيرها من بلديات بانها لم تقم برفع الرسوم على المواطنين في منازلهم.

واكدت بابون ان عمل بلدية بيت لحم في الأساس هو لخدمة المواطن، المجلس البلدي يتحمل مسؤولية رؤية ما يحدث ورؤية تطوير البلدية ، وقمنا بإنشاء مركز خدمات الجمهور من أجل توحيد هذه الجهود.

موضحة انه في عام 2015 تم إصدار قرار برفع رسوم النفايات في مدينة بيت جالا والمدن الأخرى الموجودة في محافظة بيت لحم.

وقالت بابون ان مدينة بيت لحم كمركز مدينة تكلفها النفايات في العام 7 مليون شيكل، عدد المكلفين الذين كانوا مسجلين في البلدية 5000 فقط ، والذين يدفعون لا يزيد عددهم عن 3000 مكلف، بالاجراءات التي قمنا بها كبلدية كان يجب أن نزيد عدد المكلفين بالواقع.

واضافت بأخذ أسماء المكلفين من شركة الكهرباء، واستلمنا 12 ألف مكلف، ومع النظام الجديد الذي وضعته بلدية محافظة بيت لحم اصبح من الممكن معرفة البيانات والمعلومات بشكل أفضل وبشكل دقسق فكان من اللازم أخد الإجراءات اللازمة لبلدية لرفع عدد المكلفين ليس فقط بالاسم ولكن من يدفع من المكلفين فكان هناك إجراءين من خلال محكمة البلديات لكل من لا يدفع، ومن خلال أيضا توزيع وصولات من خلال شركة خاصه إلى البيوت والمحلات التي لا تدفع وهذا العمل مستمر ولا يقف.

وحول رفع رسوم النفايات، قالت بابون ان تكلفة جمع النفايات في بلدية بيت لحم في العام تصل الى ما يقارب 6 ونص إلى 7 مليون شيكل والتي تشمل تنظيف المدينة وبلدية بيت لحم تنظف المدينة 7 أيام بالأسبوع من الساعة الخامسه إلى الحادية عشر ليلاً ، أما باقي البلديات هناك يومين إجازة للعمال. مضيفة ان مواقع مدينة بيت لحم كمركز مدينة ، والجزء الثاني يذهب إلى للمجلس المشترك لنفايات لمحافظة بيت لحم، نقوم بجمع هذه النفيات من خلال المجلس المشترك، وبلدية بيت لحم تتحمل الوزر الأكبر وتقوم بتسديد أكثر من 60% من تكلفة البنزين لهذا المجلس، ، والجزء الثالث للمكب الذي يكلف الطن 250 شيكل لمدينة بيت لحم، فكان لا بد من الوقفة الحقيقية لنرى أين نحن من المداخيل والمصاريف، وخاصة أن باقي المدن في المحافظة قد رفعت الرسوم.

واشارت انه في بداية عام 2016 بدأنا بدراسة رفع الرسوم لتتناسب نوعا ما مع يكلف بلدية بيت لحم ، كان هناك المنازل والمرافق السياحية والتجارية ، أجمع المجلس البلدي بقرار أخذ في 18 مايو 2016 وذلك قبل استقالة الأعضاء من أجل الانتخابات وثبت هذا القرار لرفع رسوم المرافق السياحية والتجارية للمدينة والابقاء على رسوم المنازل.

واكدت ان الفنادق في مدينة بيت لحم والمزاكزالمرافق السياحية لا تسدد رسوم حرف وصناعات للبلدية تحت إطار أنها تسدد لوزارة السايحة لأن القانون الخاص بوزارة السياحة يسيطر على القانون العام للحرف والصناعات فأصبحنا لا نأخذ شيء من المرافق السياحية إلا رسوم النفايات

راى كثير من المشاركين بفعالية اليوم اهمية لمناقشة الموضوع بشكل معمق واكثر جدية داعين البلدية الى البحث عن مصادر تمويل اخرى لا تمس المواطنين والتجار في ظل اوضاع اقتصادية صعبة فيما يتوجب عليهم الالتزام بما عليهم من دفعات وفق ما تقره الحكومة باعتبارها المرجع لمثل هذه المنازعات بين المجالس المحلية والمواطنين .