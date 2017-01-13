جبهة النضال تستنكر اعتداءات أجهزة امن حماس على المطالبين بحل ازمة الكهرباء في جباليا

غزة/PNN – أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في بيان صادر عنها اليوم اعتداءات أجهزة أمن حماس على الحراك الشعبي المندد بانقطاع التيار الكهربائي المتواصل عن قطاع غزة.

وعبر رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي وسكرتير الجبهة في قطاع غزة، عن استيائه واستنكاره لما اقترفته أجهزة امن حماس في شمال غزة، من قمع واعتداء للمسيرة التي خرجت في مخيم جباليا، احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي ثمانية عشر ساعة يوميا.

وقال بأن استمرار مثل هذه الاعتداءات من شأنها أن تعمق الانقسام، ولا تتلاقي مع حالة الانسجام التي سادت جلسات اللجنة التحضيرية لانعقاد جلسة المجلس الوطني، محملا من يقومون بهذه الممارسات المسئولية المترتبة عن إحداث أي شرخ جديد في عملية المصالحة الوطنية.

وطالب أبو ضلفة بالتحقيق مع المعتدين ومحاسبتهم ورد الاعتبار للمعتدى عليهم وكشف تفاصيل الحدث للرأي العام لضمان عدم تكراراها.

ودعا أبو ضلفة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وإدانة واستنكار هذه الأعمال والوقوف صفا واحدا ضد من ينتهك حقوق المواطن في المطالبة بحقوقه المشروعة.