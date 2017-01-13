الذهب يلامس أعلى سعر في 7 أسابيع

واشنطن/PNN -صعدت أسعار الذهب، الخميس، لأعلى من 1200 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مع تراجع الدولار بعد أول مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وحذر محللون من أن انتعاش الذهب منذ منتصف ديسمبر، قد يفقد زخمه نظرا لاحتمال صعود الدولار مجددا ما أن يبدأ ترامب تنفيذ خططه الاقتصادية.

وقال المحللون إنه في أول مؤتمر صحفي له كرئيس منتخب تحدث ترامب عن مجموعة واسعة من القضايا، لكنه لم يشر لأي تفاصيل بشأن خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 1204.04 دولار للأوقية، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1206.98 دولار للاوقية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية 0.6 في المئة إلى 1204.10 دولار للأوقية.

وأدى هذا لانخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لأدنى مستوى خلال شهر بعد صعوده لأعلى مستوى في أسبوع الأربعاء.

وصعد السعر الفوري للفضة 1.1 في المئة إلى 16.90 دولار للأوقية بعد وصولها لأعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 16.98 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.5 في المئة إلى 986.70 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر عند 990.10 دولار للأوقية.