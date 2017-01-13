كتلة نضال الطلبة بجامعة القدس المفتوحة تختتم بطولة البناء والتحدي لكرة القدم

غزة/PNN – اختتمت كتلة نضال الطلبة الذراع الطلابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في جامعة القدس المفتوحة فرع الوسطى، على ارض ملعب الاتحاد الرياضي في مخيم المغازي للاجئين منافسات بطولة ” البناء والتحدي ” لكرة القدم التي تقيمها تعزيزا للعلاقات الطلابية داخل جامعة القدس المفتوحة، وتحت رعاية الأمين العام الدكتور احمد مجدلاني.

وحضر الحفل الختامي رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي وسكرتير جبهة النضال في قطاع غزة، ولؤي المدهون سكرتير اللجنة التنظيمية، وناهض شبات عضو لجنة الثقافة والاعلام المركزي، ورفعت فورة سكرتير الجبهة فرع غزة، ومشاركة طلابية.

وشارك في البطولة 12فريق حمل كل فريق منها اسم لشهيد من شهداء الثورة الفلسطينية فكان فريق كتلة النضال الطلابية، وفريق حزب فدا، وفريق الشهيد محمد أبو سعدة، وفريق الثورة، وفريق الشهيد محمد علوان، وفريق الشهيد مهند الحلبي، وفريق فارس القدس، وفريق الشهيد محمد نوفل، وفريق الشهيد محمد هارون، وفريق الشهيد نبيل قبلاني، وفريق الشهيد علاء أبو دحروج، وفريق الشهيد خليل الوزير، وكلها فرق رياضية ممثلة لكتل طلابية واقسام الجامعة.

وتوج فريق محمد هارون بكاس البطولة والميداليات الذهبية، حيث أحرز المركز الأول، بينما حقق فريق كتلة نضال الطلبة على المركز الثاني الميداليات الفضية، حيث قامت قيادة الجبهة بتسليم الكأس والجوائز على المركز الأول والثاني بالإضافة الى توزيع الميداليات الذهبية والفضية، وتوزيع الدروع والهدايا التذكارية للقائمين على تنظيم البطولة والحكام.

وفي كلمته أشار رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي للجبهة الى أهمية الأنشطة والفعاليات، التي تنظمها الحركة الطلابية، كضرورة ملحة تطلبها الحياة الجامعية كونها تعد مصدرًا من مصادر الكشف عن مواهب وإمكانات وميول الطلاب في شتى مجالات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، مشيدا بالدور الذي تقوم به كتلة نضال الطلبة، بتعزيز العلاقات الأخوية والبناءة بين جموع الكتل الطلابية وطلبة الجامعة، مشددا على تحييد الجامعات التجاذبات السياسية، والحفاظ عليها كمؤسسات جامعة للكل الوطني، ومنارة علمية يستفيد منها الجميع.

وفي سياق اخر، شدد أبو ضلفة على ان أهمية انهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية، سلاحنا الامضى في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ اتفاق القاهرة، والاعلان الدوحة والشاطئ، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها في قطاع غزة، وإطلاق الحريات العامة، وحرية التعبير، وعدم ملاحقة النشطاء والمطالبين بحقوقهم، مشيرا الى أن الوضع في غزة أصبح لا يطاق، مثمننا الحراك الجماهيري ونزول المواطنين الى الشارع للمطالبة بحل ازمة الكهرباء.

واشار احمد جودة سكرتير كتلة نضال الطلبة في قطاع غزة، الى ان هذه البطولة واحدة من الأنشطة التي تقوم بها كتلة نضال الطلبة، مؤكدا على حرص واهتمام كتلة نضال الطلبة بوضع البرامج والأنشطة للطلاب؛ للاستفادة من شغل وقتهم بما يفيدهم وكذلك بث روح المسؤولية الاجتماعية والاعتداد بالذات وتحمل المسؤولية.