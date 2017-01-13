سورية تتهم “إسرائيل” بقصف مطار عسكري غربي دمشق

القدس/PNN – اتهمت سورية “إسرائيل” بإطلاق صواريخ على مطار عسكري كبير غربي العاصمة دمشق، فجر اليوم الجمعة، دون الكشف عن وقوع إصابات بشرية.

ونقل التلفزيون السوري عن قيادة الجيش قولها إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبرية بعد منتصف الليل مباشرة سقطت في مجمع المطار، وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري.

وقالت قيادة الجيش في بيان ‘القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر، وتؤكد حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وبتر الأذرع التي تقف وراءه’.

ولم يكشف البيان عما إذا كانت هناك إصابات أو خسائر في الأرواح، لكنه قال إن الصواريخ تسببت في اشتعال حريق.

وأظهرت لقطات مصورة جرى تحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تلتهم عدة مناطق في مجمع المطار، وشوهدت سحابة هائلة من الدخان في منطقة المطار عن بعد في عدة أحياء من العاصمة.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد قال في وقت سابق إن عدة تفجيرات كبيرة أصابت مجمع مطار المزة العسكري القريب من دمشق، وإن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة. ولم يذكر أي تفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن المطار الواقع إلى الجنوب الغربي من دمشق قد استخدم كقاعدة لإطلاق الصواريخ على مناطق خضعت في السابق لسيطرة المعارضة المسلحة في ضواحي دمشق.

يذكر أن تقارير سابقة كانت قد اتهمت إسرائيل بشن هجمات في الأراضي السورية، مؤخرا، كان أبرزها استهداف قافلة أسلحة في منشأة أمنية في جرمايا، في كانون الثاني/ يناير 2013، تحمل صواريخ متطورة مضادة للطائرات. وفي نيسان/ أبريل من العام 2013 استهدف إرسالية سلاح كانت معدة لحزب الله قرب دمشق. وفي أيار/ مايو من العام نفسه استهدفت قافلة صواريخ كانت معدة لحزب الله شمال دمشق، وفي تموز/ يوليو 2013 استهدفت قاعدة عسكرية في القنيطرة، وفي تشرين أول/ أكتوبر استهدفت قاعدة صواريخ في اللاذقية.

وفي العام 2014، استهدفت قاعدة عسكرية في كانون الثاني/ يناير قرب ميناء اللاذقية، وفي شباط/فبراير استهدفت قافلة صواريخ قرب حدود سورية مع لبنان. وفي كانون الأول/ ديسمبر استهدف مطار دمشق الدولي.

وفي العام 2015، استهدفت مجموعة تابعة لحزب الله قرب القنيطرة، في كانون الثاني/ يناير ما أدى إلى مقتل القيادي عماد مغنية، وفي تموز/ يوليو استهدفت مركبة في الجانب السوري غير المحتل من الجولان، وفي تشرين الأول/ نوفمبر استهدف المطار الدولي في دمشق، وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، أدت ضربة جوية إلى مقتل سمير قنطار.

وفي شباط/ فبراير من العام 2016 استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري جنوبي دمشق. وينسب للطيران الإسرائيلي استهداف شحنة أسلحة، في مطلع كانون الأول/ ديسمبر في مطار المزة العسكري.