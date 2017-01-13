مكتبة “كل شيء” تصدر رواية جديدة لجميل السّلحوت

بيت لحم/PNN – من الموقد الثقافي: صدر حديثا عن مكتبة “كل شيء” في حيفا كتاب جديد للكاتب الفلسطينيّ جميل السّلحوت، بعنوان: “عذارى في وجه العاصفة”، وهو عبارة عن رواية سياسيّة، اجتماعيّة، جاءت بغلاف جميل وطباعة أنقية، تطرّق فيها صاحبها بجرأته المعهودة وأسلوبه المشّوق، للعديد من الأمور الشّائكة التي يمر بها المجتمع الفلسطينيّ، ولعلّ الحوار الذي ذيّل به الكاتب روايته، يلقي الضوء على مضمونها، وهو كالتّالي:

“من أين سنأتي لأبيه برقم هويّة؟

إذن قولي الصّحيح وأنا سأساعدك.

الصّحيح أنّني حامل من زوجي زياد الفالح المهجّر إلى لبنان.

كيف يكون ذلك؟

منذ هجرة زياد، وهو يتسلّل إلى البيت كلّ أسبوع، ويمكث عندنا ليلتين، وحملت منه.

قالت الموظّفة باستغراب: يتسلّل؟ يعني يدخل إلى البلاد بطريق غير مشروعة، هذا أمر خطير جدًا، سأخبر الشّرطة بذلك، كي نعرف ما العمل.

اعملي ما يحلو لك.”

جدير بالذّكر، بأن إصدار مكتبة “كل شيء” القادم سيكون ديوان شعريّ جديد، للشاعر سيمون عيلوطي، بعنوان: “وَشْوَشات غزال المِسْك”.