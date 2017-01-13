الشعبية تدين الحملة الأمنية التي تطال أبناء شعبنا وكوادر الجبهة في قطاع غزة

غزة/PNN – تدين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتنظر بخطورة لما تقوم به الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من ملاحقة واعتقال ومداهمة لبيوت أبناء شعبنا وكوادر الجبهة الشعبية ومنهم الرفيق إبراهيم السلطان عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة ومسئولها شمال غزة.

كما تؤكد الجبهة أن هذا المدخل الأمني لن يعالج الأزمة بل سيفاقمها، وسوف يوسع من دائرة ردود الأفعال الغاضبة، والوصول لأوضاع أكثر تعقيداً والتي من الممكن أن تخرج عن السيطرة، و أن الجبهة لن تتخلى عن دورها و واجبها الوطني في الدفاع عن قضايا شعبنا، و إن هذا السلوك الأمني لن يثنيها عن مواصلة دورها الطليعي والوقوف لجانب الجماهير و مطالبهم العادلة.

كما تدعو الجبهة الشعبية حركة حماس لمعالجة الأمور بحكمة بعيداً عن قبضة الأمن، ووقف هذه الحملة الأمنية من مداهمات واعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين.