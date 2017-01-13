الجامعة العربية تدعو الكونجرس لمساندة قرار إدانة الاستيطان لحل الدولتين

القاهرة/PNN- أدانت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة، قرار مجلس النواب الأميركي الصادر في الخامس من الشهر الجاري، الذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الذي يطالب بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقال قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة في بيان صحفي إنه كان الأولى بالكونجرس مساندة القرار الأممي المذكور لما يمثله من خطوة على طريق تنفيذ حل الدولتين.

ودعا البيان جميع اتحادات البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم إلى استنكار هذه الخطوة التي من شأنها أن تشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي في التمادي والامعان في مخططاتها الاستيطانية التي تمثل عقبة رئيسة أمام عملية السلام.

وتابع: في الوقت التي يفترض فيه أن يقوم مجلس النواب الأميركي بحثّ دولة الاحتلال والضغط عليها للانصياع لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإنه يقوم بخطوات تشجع الاحتلال على عدم احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

وطالبت الجامعة العربية في بيانها، مجلس النواب الأميركي بالوقوف إلى جانب العدل والحق الفلسطيني الذي أقرته قرارات الشرعية الدولية وباقي القرارات الأممية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والانخراط في الإجماع الدولي الذي يؤمن بأن الأمن والسلام لن يتحققا من خلال بناء المستوطنات والقتل والحصار والإرهاب، وإنما يتحققان عبر إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وحل جميع القضايا العالقة بدلا من الانحياز لدولة الاحتلال التي أدان العالم بأسره ممارساتها باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

كما طالب البيان، الكونجرس الأميركي بدعم الجهود الدولية الراهنة والرامية لإطلاق عملية سياسية جادة، وذات مصداقية وسعي لإنجاحها من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق السلام استنادا الى رؤية حل الدولتين.